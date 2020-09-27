В нескольких городах и областях Азербайджана введут военное положение. Такое решение 27 сентября на внеочередном заседании принял Милли меджлис (парламент) страны, передает РИА Новости

Утром 27 сентября ВС Азербайджана начали активные боевые действия на границе с непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, которую Баку считает своей территорией, оккупированной Арменией.

Конфликт в Закавказье: Баку и Ереван снова сражаются за Нагорный Карабах © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк Ильхам Алиев.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил военное положение и общую мобилизацию в связи с обострением ситуации в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.