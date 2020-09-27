Власти Армении объявили общую мобилизацию и ввели военное положение после начала активных боевых действий на границе с Азербайджаном. Об этом 27 сентября сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян

Баку назвал ложью сообщение Еревана об уничтоженных вертолетах ВС Азербайджана © РИА Новости, Каро Саакян | Перейти в фотобанк

«Сейчас решением правительства Армении в республике объявляется военное положение и общая мобилизация. Решение вступит в силу с момента публикации. Прикрепленным к войскам личным составам призываю явиться в территориальные военные комиссариаты», — написал Пашинян в Facebook.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.