Президент Белоруссии Александр Лукашенко боялся не угрозы майдана, а предательства со стороны собственных силовиков. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру

Ищенко описал, что на самом деле получится, если площадку по Донбассу перенесут из Минска © РИА Новости, Нина Зотина Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились об отводе резерва российских силовиков. В конце августа президент РФ направил росгвардейцев к границе Белоруссии, чтобы в случае необходимости помочь республике.

Эксперт отметил, что Лукашенко вполне мог подавить майдан силами собственного ОМОНа, КГБ и милиции, а российский резерв нужен был ему только для того, чтобы в случае намерения белорусских силовиков перейти на сторону оппозиции навести в стране порядок.

«Я так понимаю, что больше он этого не боится. Я не знаю, обосновано исчезновение его страха или не обосновано, но Лукашенко в значительной мере силы майдана подорвал», — указал Ищенко.

Сейчас неизвестно, продолжил политолог, насколько белорусские силовики контролируются теми, кто оказывал им поддержку из России, поскольку не нужно было бы присылать батальон росгвардецев, если бы можно было взять под контроль нескольких генералов.

Но в целом, добавил специалист, отвод российских силовиков свидетельствует о том, что Лукашенко сегодня потерял страх перед дворцовым переворотом, который обычно осуществляется силовиками.

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Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Позднее Сейм Литвы назвал Светлану Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.