Блогера Алексея Навального выписали из стационара берлинской клиники «Шарите». Об этом в среду, 23 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление медучреждения

«Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что оказание неотложной помощи можно было прекратить. Алексей Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня — в реанимации», — говорится в заявлении.

Лечащие врачи клиники допускают полное выздоровление Навального, о каких-либо «отдаленных последствиях тяжелого отравления» пока сложно судить.

Западные СМИ: в деле Навального немцы голословно обвиняют Россию, но отказываются предоставить конкретные факты © REUTERS, Michele Tantussi Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.