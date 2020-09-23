«Состояние здоровья пациента улучшилось до такой степени, что оказание неотложной помощи можно было прекратить. Алексей Навальный лечился в "Шарите" 32 дня, из них 24 дня — в реанимации», — говорится в заявлении.
Лечащие врачи клиники допускают полное выздоровление Навального, о каких-либо «отдаленных последствиях тяжелого отравления» пока сложно судить.
Известие о том, что Алексей Навальный госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.
Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске. Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».
При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.