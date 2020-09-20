«Журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский, которых сегодня задержали возле ТЦ "Атриум" в Могилеве, теперь находятся в Ленинском РОВД», — сообщил телеканал.
Ранее в Могилеве, у ТЦ «Атриум» собралась группа протестующих, акция не была согласована с властями. Массовые протесты в настоящее время происходят во многих городах Белоруссии.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.