Правоохранители задержали двух польских журналистов телеканала «Белсат», вещающего на Белоруссию, во время акции протеста в белорусском Могилеве. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на телеканал

«Журналисты Алина Скребунова и Александр Сидоревский, которых сегодня задержали возле ТЦ "Атриум" в Могилеве, теперь находятся в Ленинском РОВД», — сообщил телеканал.

Помощь «друга». Польша и Литва хотят «стабилизировать» Белоруссию за чужие деньги © Facebook, Saulius Skvernelis

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.