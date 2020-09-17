По его словам, одна вакцина в ближайшем будущем не сможет решить кризис.
«Нам необходимо значительно расширить новые и существующие инструменты, которые могут помочь в новых случаях и обеспечить жизненно важное лечение для подавления передачи и спасения жизней, особенно в течение следующих 12 месяцев», — сказал Гутерриш.
Он подчеркнул, что, поскольку вирус не знает границ, вакцина должна рассматриваться как «глобальное общественное благо», доступное для всех, но для этого требуется «качественный скачок в финансировании».
Глава ООН обратил также внимание на то, что люди должны быть готовы к вакцинации, но распространение дезинформации о вакцинах разжигает нерешительность делать прививки.
По его данным, большие группы населения в разных странах не хотят или прямо отказываются принимать новую вакцину от коронавируса.
«Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию», — подытожил Гутерриш.
С начала пандемии в мире зафиксировали больше 30 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 945 тысяч человек умерли.