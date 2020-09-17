От пандемии коронавируса нет панацеи. Об этом заявил 16 сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает news.un.org

Трамп заявил, что вакцина от COVID-19 ожидается в США через несколько недель © AP, Alex Brandon

«Нам необходимо значительно расширить новые и существующие инструменты, которые могут помочь в новых случаях и обеспечить жизненно важное лечение для подавления передачи и спасения жизней, особенно в течение следующих 12 месяцев», — сказал Гутерриш.

Он подчеркнул, что, поскольку вирус не знает границ, вакцина должна рассматриваться как «глобальное общественное благо», доступное для всех, но для этого требуется «качественный скачок в финансировании».

Глава ООН обратил также внимание на то, что люди должны быть готовы к вакцинации, но распространение дезинформации о вакцинах разжигает нерешительность делать прививки.

По его данным, большие группы населения в разных странах не хотят или прямо отказываются принимать новую вакцину от коронавируса.

«Перед лицом этой смертельной болезни мы должны сделать все возможное, чтобы остановить смертоносную дезинформацию», — подытожил Гутерриш.

С начала пандемии в мире зафиксировали больше 30 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 945 тысяч человек умерли.