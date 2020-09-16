По словам Лукашенко, он договорился со своим российским коллегой Владимиром Путиным о втором этапе совместных военных учений «Славянское братство», которые сейчас проходят под Брестом. В них участвуют военнослужащие 76-й псковской дивизии ВДВ России.
«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые», — сказал белорусский президент.
Сергей Шойгу прибыл во главе делегации в столицу Белоруссии на фоне массовых протестов против действующего президента страны, чтобы обсудить вопросы двустороннего военного сотрудничества.