Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы белорусов и россиян. Об этом 16 сентября на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу в Минске заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает Telegram-канал «Пул первого»

Украина определила новую Стратегию нацбезопасности: с НАТО, но без «Минска» © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк Владимиром Путиным о втором этапе совместных военных учений «Славянское братство», которые сейчас проходят под Брестом. В них участвуют военнослужащие 76-й псковской дивизии ВДВ России.

«Я также просил президента России о некоторых типах вооружений. Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства. Бояться нечего, мы готовы на это идти. Последние события показывают, что надо смелее защищать интересы и белорусов, и россиян. Так случилось, что мы в этом плане остались одни, но не самые слабые», — сказал белорусский президент.

Сергей Шойгу прибыл во главе делегации в столицу Белоруссии на фоне массовых протестов против действующего президента страны, чтобы обсудить вопросы двустороннего военного сотрудничества.