Новый обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса может состояться только, если власти Украины отменят постановление Верховной Рады о местных выборах, которое нарушает Минские договоренности. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова

Ермак анонсировал обмен пленными в Донбассе по формуле «100 на 100» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрей Ермак сообщил в интервью телеканалу «Украина», что вопрос и конкретные даты следующего обмена пленными в Донбассе будут обсуждаться на следующей неделе.

По словам Натальи Никоноровой, подобные заявления украинских чиновников не более чем бессмысленное сотрясение воздуха.

Глава МИД ДНР напомнила, что по вине Киева все еще не могут считаться полностью завершенными предыдущие два обмена, поскольку республика так и не получила от украинских представителей документы, подтверждающие процессуальную очистку освобожденных.

Кроме того, Киев по-прежнему не отменил постановление Верховной рады о местных выборах, пункт 4 которого идет вразрез с Минскими соглашениями.

«Если руководству Украины действительно хочется на деле приблизить проведение обмена удерживаемыми лицами, рекомендуем осуществить наше требование об отмене нарушающих Комплекс мер актов украинского парламента и выполнить взятые на себя обязательства по полноценному завершению уже состоявшихся обменов», — говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Согласно принятому 15 июля постановлению, выборы на неподконтрольных Киеву районах Донбасса смогут состояться после вывода всех вооруженных формирований и передачи контроля над украино-российской границей представителям Украины.

По словам полпреда РФ в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, это постановление прямо противоречит Минским соглашениям.