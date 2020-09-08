«Мария всегда повторяла: "Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси". Это была ее принципиальная позиция», — сказал он, комментируя заявление белорусского президента Александра Лукашенко о планах Колесниковой выехать к сестре на Украину.
Колесников подчеркнул, что его дочь ничего не говорила ему о том, что планирует уехать на Украину.
«И вчера я оставил заявление в милиции об ее исчезновении», — напомнил он.
Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что представители совета оппозиции Антон Родненков, Мария Колесникова и Иван Кравцов прошли оформление в пункте пропуска и направились в сторону Украины. Позже выяснилось, что Кравцов и Родненков покинули территорию республики, член президиума совета Колесникова была задержана. По данным комитета, на пути в сторону Украины, встретив пограничный наряд, машина с оппозиционерами резко ускорилась, создав угрозу жизни военнослужащему органов погранслужбы. Колесникову при этом, по сути, выпихнули из автомобиля. В настоящее время идет разбирательство.