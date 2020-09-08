Представителей Координационного совета белорусской оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов не задерживали на территории Украины, они могут спокойно передвигаться по стране. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил восьмого сентября замглавы украинского Министерства внутренних дел Антон Геращенко

Европейский привет белорусской оппозиции. Почему ЕС не стал вводить санкции против Лукашенко © REUTERS, Stringer Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину.

Как сообщается, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а Колесникова была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее «выпихнули» из машины.

Агентство со ссылкой на белорусских пограничников сообщало, что Кравцов и Родненков, которые имеют вид на жительство на Украине, были задержаны после перехода границы Белоруссии.

«Двое оппозиционеров сейчас находятся на территории Украины на пограничном пункте, они могут свободно передвигаться по территории Украины, их никто не задерживал», — приводит РИА Новости слова Геращенко.

Чиновник назвал «ложью» информация о задержании Родненкова и Кравцова.

Геращенко также заявил, что Колесникова была задержана на территории Белоруссии спецслужбами страны.