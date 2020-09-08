Ранее Кравцов, Родненков и член президиума совета оппозиции Мария Колесникова пытались на машине выехать из Белоруссии на Украину.
Как сообщается, Кравцов и Родненков смогли покинуть территорию республики, а Колесникова была задержана для разбирательства, отмечалось также, что ее «выпихнули» из машины.
Агентство со ссылкой на белорусских пограничников сообщало, что Кравцов и Родненков, которые имеют вид на жительство на Украине, были задержаны после перехода границы Белоруссии.
«Двое оппозиционеров сейчас находятся на территории Украины на пограничном пункте, они могут свободно передвигаться по территории Украины, их никто не задерживал», — приводит РИА Новости слова Геращенко.
Чиновник назвал «ложью» информация о задержании Родненкова и Кравцова.
Геращенко также заявил, что Колесникова была задержана на территории Белоруссии спецслужбами страны.