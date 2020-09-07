Если перевод белорусского транзита с литовских портов на российские будет реализован, это станет большим успехом для России, еще крепче свяжет ее с Белоруссией и даст заработать российским операторам. Об этом рассказал специалист по вопросам энергетики Станислав Митрахович в комментарии Sputnik Латвия

Эксперт объяснил, с чем столкнется РФ, если захочет взять на себя белорусский транзит вместо Литвы © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает экономические решения в ответ на персональные санкции стран Балтии в отношении белорусского руководства, а правительственные делегации РФ и Белоруссии в ходе переговоров в Минске обсудили возможность переброски нефтяных потоков из литовских портов в российские.

Эксперт отметил, что Москва несколько лет предлагала Белоруссии перевести на российские порты ее экспортные потоки нефтепродуктов и калийных удобрений, однако Минск отказывался от кооперации с Литвой.

«Хотя РФ и предлагала скидки, и напоминала об участии в Союзном государстве, потребовалась ситуация вроде нынешней, чтобы было принято это решение», — сказал Митрахович.

По его словам, российская сторона могла бы предоставить скидки на перевозки по железной дороге, чтобы Минску было проще перевести в РФ свой транзит.

Но поскольку тарифы в России утверждает Федеральная антимонопольная служба, конечное слово будет за ней, добавил специалист.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).