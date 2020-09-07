Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает экономические решения в ответ на персональные санкции стран Балтии в отношении белорусского руководства, а правительственные делегации РФ и Белоруссии в ходе переговоров в Минске обсудили возможность переброски нефтяных потоков из литовских портов в российские.
Эксперт отметил, что Москва несколько лет предлагала Белоруссии перевести на российские порты ее экспортные потоки нефтепродуктов и калийных удобрений, однако Минск отказывался от кооперации с Литвой.
«Хотя РФ и предлагала скидки, и напоминала об участии в Союзном государстве, потребовалась ситуация вроде нынешней, чтобы было принято это решение», — сказал Митрахович.
По его словам, российская сторона могла бы предоставить скидки на перевозки по железной дороге, чтобы Минску было проще перевести в РФ свой транзит.
Но поскольку тарифы в России утверждает Федеральная антимонопольная служба, конечное слово будет за ней, добавил специалист.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).