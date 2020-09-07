Родственники члена Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту ее исчезновения. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба политика

«Похитили в центре Минска». Подробности исчезновения Марии Колесниковой © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Заявление принято», — сказано в сообщении.

По словам политолога Владимира Жарихина, инициатива похитить Марию Колесникову могла исходить от самостоятельно действующих групп в белорусской власти, которые решили силовым способом взять под контроль ситуацию в стране, потому что самому президенту Александру Лукашенко это невыгодно.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.

Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).