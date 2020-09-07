Днем в понедельник Координационный совет на своих ресурсах распространил видео с предположительным задержанием Колесниковой, состоявшимся утром. На нем видно, как неизвестные сажают человека, предположительно, Колесникову, в микроавтобус. Тем не менее до сих пор ни в милиции Минска, ни в МВД Белоруссии и Комитете госконтроля не подтвердили задержания.
«Заявление принято», — сказано в сообщении.
По словам политолога Владимира Жарихина, инициатива похитить Марию Колесникову могла исходить от самостоятельно действующих групп в белорусской власти, которые решили силовым способом взять под контроль ситуацию в стране, потому что самому президенту Александру Лукашенко это невыгодно.
Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги силовыми методами.
Предварительно ущерб от уличных беспорядков составляет 500 млн долларов (36, млрд рублей).