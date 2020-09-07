Член президиума Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Мария Колесникова была задержана, еще два представителя КС не выходят на связь. Об этом 7 сентября сообщила пресс-служба совета, передает РИА Новости

В Минске люди в масках похитили Марию Колесникову © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

По данным члена президиума КС Максима Знака, сразу несколько членов команды совета перестали выходить на связь. Ситуацию пытаются прояснить в МВД.

«От пресс-секретаря КС Антона Родненкова поступила информация о задержании Колесниковой. Связи с ним теперь нет. До других членов команды дозвониться не можем», — рассказал Знак.

В пресс-службе совета сообщили, что помимо Колесниковой и Родненкова на связь не выходит исполнительный секретарь КС Иван Кравцов. Отмечается, что адвокаты занимаются поиском всех троих, а соответствующие уведомления о принятии защиты будут в ближайшее время направлены в КГБ и Следственный комитет.

В то же время официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич заявила, что милиция не располагает информацией о задержании представителей КС.

«У меня такой информации нет», — сказала она, отвечая на вопрос о том, задерживались ли Колесникова, Кравцов и Родненков.

Пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова также сказала, что ведомство не знает о задержании представителей КС.

Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента, объявили о создании КС по транзиту власти. Генпрокуратура Белоруссии завела по этому факту дело по статье о призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности страны.