В Минске задержали члена Координационного совета оппозиции Белоруссии Андрея Егорова. Об этом 6 сентября сообщил Telegram-канал совета

«Белоруссия не будет прежней». Ищенко рассказал о выборе, который стоит перед Лукашенко © РИА Новости, Нина Зотина Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор неизвестна», — говорится в материале организации.

По данным на сайте КС, Егоров — политолог, является директором Центра европейской трансформации.

Накануне в белорусской столице прошла очередная несанкционированная акция протеста, число участников которой превысило 100 тысяч человек. В МВД Белоруссии сообщили, что было задержано не менее 100 участников протестных демонстраций. В ведомстве отметили, что задержания носят административный характер.