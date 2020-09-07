«В районе улицы Чеботарева задержан член Координационного совета Андрей Егоров. Информация о его местонахождении до сих пор неизвестна», — говорится в материале организации.
По данным на сайте КС, Егоров — политолог, является директором Центра европейской трансформации.
Накануне в белорусской столице прошла очередная несанкционированная акция протеста, число участников которой превысило 100 тысяч человек. В МВД Белоруссии сообщили, что было задержано не менее 100 участников протестных демонстраций. В ведомстве отметили, что задержания носят административный характер.