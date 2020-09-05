Французский актер Жерар Депардье принял православие в соборе в Париже и сразу же стал крестным отцом. Об этом в субботу, 5 сентября, сообщил портал «Приходы»

Украинская православная церковь — новейшая история совершил в Александро-Невском соборе Парижа. В тот же день актер стал крестным отцом новорожденной девочки.

«По словам актера, ему «нравится православное богослужение», он много общался с православным духовенством. В частности, своим духовным наставником он считает митрополита Псковского и Порховского Тихона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Депардье долгое время находился в поиске духовного пути: в 1960-х он принял ислам, а затем заинтересовался буддизмом и индуизмом.