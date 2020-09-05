Переход в православие Депардье совершил в Александро-Невском соборе Парижа. В тот же день актер стал крестным отцом новорожденной девочки.
«По словам актера, ему «нравится православное богослужение», он много общался с православным духовенством. В частности, своим духовным наставником он считает митрополита Псковского и Порховского Тихона», — говорится в сообщении.
Отмечается, что Депардье долгое время находился в поиске духовного пути: в 1960-х он принял ислам, а затем заинтересовался буддизмом и индуизмом.