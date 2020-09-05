Акция протеста студентов минских вузов в столице Белоруссии началась с задержаний, сообщает «Интерфакс» 5 сентября со ссылкой на местные СМИ

Как уточняется, к полудню студенты минских вузов стали стекаться к кинотеатру «Октябрь» на проспекте Независимости, они расположились небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги.

«В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней — они отвели их в микроавтобус без номеров», — пишет агентство.

Европейский привет белорусской оппозиции. Почему ЕС не стал вводить санкции против Лукашенко © REUTERS, Stringer

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.

Занявшая второе место Светлана Тихановская набрала около 10% голосов и практически сразу после голосования уехала в Литву.

Ее сторонники организовали массовые протесты в республике, объявив результаты выборов «сфальсифицированными». При этом они отказываются от пересчета голосов и проведения повторного голосования.