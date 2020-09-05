Как уточняется, к полудню студенты минских вузов стали стекаться к кинотеатру «Октябрь» на проспекте Независимости, они расположились небольшими группами, по несколько десятков человек, некоторые из них держали бело-красно-белые флаги.
«В 12:05 там уже начали задерживать. Люди в штатском и масках задержали минимум двух парней — они отвели их в микроавтобус без номеров», — пишет агентство.
Накануне в Минском государственном лингвистическом университете ОМОН произвел задержание нескольких студентов, которые исполнили в холле вуза революционную песню «Марсельеза» на английском языке. В тот же день задержанных отпустили на свободу.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко с результатом более 80% голосов.
Занявшая второе место Светлана Тихановская набрала около 10% голосов и практически сразу после голосования уехала в Литву.
Ее сторонники организовали массовые протесты в республике, объявив результаты выборов «сфальсифицированными». При этом они отказываются от пересчета голосов и проведения повторного голосования.