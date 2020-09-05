Инвесторы из китайской компании Skyrizon уведомили украинское правительство о планах начать международный арбитраж против Украины, сообщило агентство УНИАН

В документе китайские инвесторы «Мотор Сичи» заявили о нарушении Украиной ее международных обязательств, которые закреплены в соглашении о поощрении и взаимной защите инвестиций между украинским правительством и правительством КНР. Антимонопольный комитет Украины запретил Ярославскому покупать акции «Мотор Сич» © РИА Новости, Марина Лысцева | Перейти в фотобанк

В 2016 году инвесторы из Skyrizon купили 56% акций запорожского авиационного предприятия. Однако они не могут начать управление активом, т.к. суд наложил на акции арест по инициативе СБУ, а АМКУ под формальными предлогами затягивает рассмотрение дела о концентрации (то есть получении в собственность акций).

Как отмечают наблюдатели, такое поведение украинских регулирующих и силовых органов может быть связано с нежеланием США усиливать научно-технический потенциал Китая. При этом состояние самого украинского предприятия в условиях разрыва торговых отношений с Россией, которая и была основным потребителем продукции «Мотор Сичи» ухудшаются.