По словам Вассермана, риски, исходящие от глобальных интернет-компаний, крайне велики для Трампа. Именно сети позволили эксцентричному бизнесмену выиграть первые выборы, и он стал первым президентом, который каждый свой рабочий шаг комментирует не в официальных СМИ, а в своем Twitter-аккаунте.
Сейчас действующий президент Америки баллотируется на новый срок, но глобальные интернет-компании уже ему недоступны.
«Если бы кто-то мог раньше предположить, что американские средства массовой рекламы, агитации и дезинформации могут заблокировать высказывания американского президента, еще лет пять назад это бы сочли абсолютным бредом. Сейчас это очевидный факт. Но Трамп достаточно изобретательный и сейчас пользуется другими направлениями агитации», — рассказал публицист.
Полностью интервью Анатолия Вассермана можно прочитать здесь.