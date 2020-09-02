Свою первую и победоносную предвыборную кампанию президент США Дональд Трамп сделал с помощью социальных сетей, но сейчас владельцы глобальных интернет-компаний отвернулись от главы государства, дело идет к тому, что его и вовсе могут заблокировать, рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

По словам Вассермана, риски, исходящие от глобальных интернет-компаний, крайне велики для Трампа. Именно сети позволили эксцентричному бизнесмену выиграть первые выборы, и он стал первым президентом, который каждый свой рабочий шаг комментирует не в официальных СМИ, а в своем Twitter-аккаунте.

Анатолий Вассерман: России нужно создать свой интернет, чтобы справиться с цензурой в Сети © РИА Новости, Александр Натрускин

«Если бы кто-то мог раньше предположить, что американские средства массовой рекламы, агитации и дезинформации могут заблокировать высказывания американского президента, еще лет пять назад это бы сочли абсолютным бредом. Сейчас это очевидный факт. Но Трамп достаточно изобретательный и сейчас пользуется другими направлениями агитации», — рассказал публицист.

Полностью интервью Анатолия Вассермана можно прочитать здесь.