Чтобы преодолеть диктатуру США в интернете, необходимо вкладываться в раскрутку поисковых систем, сопоставимых с Google и по эффективности, и по общему объему накопленной информации. Так считает политолог и публицист Анатолий Вассерман

- Анатолий Александрович, согласитесь ли вы с тем, что интернет сейчас стал инструментом политики? Насколько сильна зависимость политических процессов от массовых коммуникаций?

— Андрей Ильич Фурсов пустил в оборот замечательное выражение: средства массовой рекламы, агитации и дезинформации, сокращенно СМРАД. Это выражение вполне точное, потому что пресса никогда не была нейтральной. Она всегда была в той или иной мере инструментом политики.

Собственно, инструментом политики оказывается любой вид человеческой деятельности, потому что политика затрагивает все связанное с человеческой деятельностью. Как только появляется новое средство передачи информации, как только оно становится массовым, оно немедленно вовлекается в политику.

Алексей Ларкин о предстоящих цензурных ограничениях «ВКонтакте» © из личного архива Алексея Ларкина

Важно еще и то, что поддержание тех или иных средств распространения информации требует немалых средств, чем технически совершеннее инструмент, тем он дороже. Поэтому неудивительно, что распространяются в первую очередь те воззрения, в которые вложены достаточные для этого деньги.

- Не могли бы вы привести пример?

— Например, одна из богатейших в мире интернет-компаний — это рекламная компания Google. Она выросла на почве поисковика, но зарабатывает распространением рекламы, которую показывает вместе с поисковой выдачей. И Google чем дальше, тем активнее продвигает интересы крупнейших рекламодателей.

А также интересы общественной системы, где важно, чтобы основными источниками средств для продвижения информации оставались именно рекламодатели. Отсюда и чудеса откровенно подтасовочных информационных выдач, когда сведения очень популярные, но противоречащие интересам околорекламной системы задвигаются бог весть куда или вообще не появляются в поисковой выдаче. Отсюда и утверждения владельцев Google, что их интересам противоречит Трамп, который всеми доступными средствами продвигает приоритет производства над торговлей.

Так вот, это, как говорят программисты, не баг, а фича, то есть не какая-то непонятная случайность, а неотъемлемое свойство системы в целом.

- Офис упомянутого вами Google находится в Калифорнии. Влияет ли его месторасположение на информационную политику компании, например, на блокировку таких интернет-ресурсов, как YouТube-канал «Царьграда»?

— Тут дело не в расположении как таковом. Это влияет только в том смысле, что именно специализация Калифорнии на торговле информацией от Голливуда до цифровых систем породила психологический климат, способствующий продвижению всего, о чем я говорил.

- Прав ли Павел Дуров, который заявил, что 96% населения Земли зависит от тех, кого выбрали 4% людей, живущие в США?

— К сожалению, согласен. Он не первый, кто об этом говорит, это расхожее утверждение и подтвержденное множеством фактов.

- А сможет ли Россия справиться с диктатурой крупных корпораций в интернете?

— Для этого надо, грубо говоря, создавать свой интернет. Вкладываться в раскрутку поисковых систем, сопоставимых с Google и по эффективности, и по общему объему накопленной информации. Для этого надо создавать или раскручивать из числа уже существующих, вроде RuТube, хостинги, сопоставимые с YouТube по объему информации и по удобству ее поиска. Это все достижимо, но требует денег и времени.

Константин Кнырик: Так называемые "свободные площадки" - инструмент США в идеологической борьбе с Россией © РИА Новости, Владимир Трефилов Джан Джакомо] Тривульцио. Для войны нужны три вещи — деньги, деньги и деньги.

Так вот победы в информационной войне не исключение, для них нужны те же три вещи.

- А иск к Google, который недавно «Царьград» подал в Арбитражный суд Москвы, возымеет хоть какое-то действие?

— Понятно, что Арбитражный суд Москвы примет решение, понятно, что Google на него наплюет. Более того, даже если по этому иску будет полностью заблокирована деятельность Google в Российской Федерации, на его доходах это не слишком скажется.

Другое дело, что в этом случае исчезнет возможность для Google манипулировать умами граждан РФ, а значит, он будет бороться за эту возможность, игнорировать это решение. Пока наш рынок составляет лишь небольшую часть рынка Google. Вот с решениями китайских судов Google считается, поскольку сумма, которую он зарабатывает на китайском рынке больше той, которую он зарабатывает на рынке Российской Федерации. Повторюсь, для победы нужны деньги, деньги и деньги…

- Насколько велика угроза руководству США, тому же Дональду Трампу, которая исходит от крупных интернет-корпораций?

— Боюсь, что эта угроза довольно велика, потому что первую свою кампанию Трамп выиграл в основном усилиями в интернете. Сейчас это направление деятельности открыто блокируют. Вообще, если бы кто-то мог раньше предположить, что американские средства массовой рекламы, агитации и дезинформации могут заблокировать высказывания американского президента, еще лет пять назад это бы сочли абсолютным бредом. Сейчас это очевидный факт. Но Трамп достаточно изобретателен и сейчас пользуется другими направлениями агитации.