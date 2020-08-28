Граждане Белоруссии не могут попасть на Украину из-за скоропостижно закрытых границ, несмотря на заявление украинского Кабмина о помощи, которую страна готова оказать жителям этой страны. Об этом 28 августа сообщает издание tut.by

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«Уже у стойки началась какая-то паника. Оказалось, что прямо сейчас появилось какое-то постановление о том, что иностранцев не пускают в Украину. В итоге никого, кроме украинцев, не пустили на борт. Часть пассажиров, которых успели зарегистрировать, с самолета сняли», — рассказала гражданка Белоруссии Ольга.

Право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь некоторые категории иностранных граждан.

Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о пропуске иностранцев через госграницу.