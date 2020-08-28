Отмечается, что сложности с въездом на Украину произошли потому, что Кабмин Украины пересмотрел решение и закрыл границы на въезд иностранцам на сутки раньше.
«Уже у стойки началась какая-то паника. Оказалось, что прямо сейчас появилось какое-то постановление о том, что иностранцев не пускают в Украину. В итоге никого, кроме украинцев, не пустили на борт. Часть пассажиров, которых успели зарегистрировать, с самолета сняли», — рассказала гражданка Белоруссии Ольга.
Право въезда на территорию Украины в период действия временных ограничений будут иметь некоторые категории иностранных граждан.
Также согласно украинскому законодательству, глава Государственной пограничной службы может принимать дополнительные решения о пропуске иностранцев через госграницу.