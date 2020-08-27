Граждане Белоруссии, преследуемые или испытывающие давление, смогут получить защиту на Украине даже после закрытия Киевом границ для иностранцев из-за карантина, связанного с пандемией коронавируса. Об этом украинский премьер Денис Шмыгаль заявил на своей странице в Facebook 27 августа

Украина закрывает границы для иностранцев из-за COVID-19 © Daniel Tokarets / flickr Алексей Гончаренко сообщил, что белорусы также смогут въезжать на Украину после закрытия границ.

«Граждане Белоруссии, которые испытывают давление или преследования и нуждаются в дополнительной защите, могут всегда получить ее на Украине», — написал Шмыгаль.

Он отметил, что те граждане Белоруссии, которые хотят получить защиту на Украине, могут прибыть в пункты пропуска на границе и сообщить об этом украинским пограничникам.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.