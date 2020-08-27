Еврокомиссар по торговле Фил Хоган подал прошение об отставке после резонансной истории с нарушением чиновником правил по борьбе с распространением коронавируса. Об этом 26 августа сообщает DW

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк разгорелся после того как на прошлой неделе Хоган принял участие в обеде общества любителей гольфа, проходившем в одном из отелей в Ирландии, причем на этом мероприятии присутствовали более 80 гостей. Это гораздо больше, чем позволяют действующие в стране ограничения.

После этого правительство Ирландии обвинило еврокомиссара в том, что он явно нарушил правила, направленные на борьбу с пандемией коронавируса. Ограничительные меры, действующие в стране с 18 августа, разрешают собираться в закрытых помещениях группам численностью не более шести человек.

Хоган публично извинился за несоблюдение правил самоизоляции. Он сожалеет о том, что принял участие в массовом мероприятии на территории страны и не прошел двухнедельную самоизоляцию по прибытию в Ирландию. При этом он отметил, что не нарушил ни одного закона, однако в связи со своим статусом должен был более тщательно соблюдать рекомендации по борьбе с заболеванием.

Из-за связанного с тем же обедом скандала свой пост уже покинул министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири, тоже принимавший участие в мероприятии.