К экс-президенту Украины Петру Порошенко может присоединиться целая когорта призраков, которые не хотят уходить в прошлое. Об этом директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков сказал в интервью изданию Украина.ру

Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной © Facebook, Ruslan Bortnik

По словам Рудякова, в очереди на то, чтобы присоединиться к этой «антизеленской» коалиции, много претендентов.

«Я думаю, если она будет оформляться в таком режиме, как тогда на Майдане оформлялась новая власть, то потекут люди даже из окружения [президента Владимира] Зеленского. Это в основном старые скелеты из шкафов: [бывший врио президента Украины Александр] Турчинов, [экс-глава МИД Украины Арсений] Яценюк, [экс-председатель Верховной Рады Андрей] Парубий, [экс-глава Администрации президента Украины Сергей] Пашинский, зарубежные министры, начиная с [бывшей и. о. главы Минздрава Украины] Ульяны Супрун», — перечислил эксперт.

При этом он отметил, что если силу этой группы почувствуют и боевые отряды, то они также «пойдут за сильным».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.