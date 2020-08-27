Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной
Руслан Бортник: Украину ждут масштабные протесты, притом, что власть Зеленского становится формальной
© Facebook, Ruslan Bortnik
В День независимости Украины Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».

По словам Рудякова, в очереди на то, чтобы присоединиться к этой «антизеленской» коалиции, много претендентов.

«Я думаю, если она будет оформляться в таком режиме, как тогда на Майдане оформлялась новая власть, то потекут люди даже из окружения [президента Владимира] Зеленского. Это в основном старые скелеты из шкафов: [бывший врио президента Украины АлександрТурчинов, [экс-глава МИД Украины АрсенийЯценюк, [экс-председатель Верховной Рады АндрейПарубий, [экс-глава Администрации президента Украины СергейПашинский, зарубежные министры, начиная с [бывшей и. о. главы Минздрава Украины] Ульяны Супрун», — перечислил эксперт.

При этом он отметил, что если силу этой группы почувствуют и боевые отряды, то они также «пойдут за сильным».

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.