Сегодня у украинских властей нет ни возможностей, ни желания сажать экс-президента Петра Порошенко: им проще концентрировать вокруг него весь негатив, чем реально избавиться от него. Об этом политолог Кирилл Молчанов сказал в интервью изданию Украина.ру

Атака на слабого президента. Готова ли «партия войны» свергнуть Зеленского © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Молчанов считает пустыми угрозы Порошенко совершить госпереворот, при этом он убежден, что за призывы к свержению власти никакой ответственности для экс-гаранта не последует.

«Во-первых, Порошенко — удобный оппонент для [президента Владимира] Зеленского. Вокруг него можно канализировать негатив, а посадить его — значит совершить какое-то серьезное действие. Проще пугать им, чем от него избавиться. Во-вторых, у Порошенко серьезная поддержка на Западе. Я думаю, будут негативные оценки, если Порошенко всерьез будут прессовать или арестовывать», — сказал политолог.

Он также отметил «импотенцию» силовиков: он обратил внимание на то, что все дела, которые Офис генпрокурора завел против Порошенко, разваливаются. В связи с этим Молчанов считает, что сегодня у власти нет ни возможности, ни желания посадить бывшего президента.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.