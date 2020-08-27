В День независимости Украины Порошенко обратился к участникам «Марша защитников» и в своей речи намекнул, что «зелень падает по осени».
Молчанов считает пустыми угрозы Порошенко совершить госпереворот, при этом он убежден, что за призывы к свержению власти никакой ответственности для экс-гаранта не последует.
«Во-первых, Порошенко — удобный оппонент для [президента Владимира] Зеленского. Вокруг него можно канализировать негатив, а посадить его — значит совершить какое-то серьезное действие. Проще пугать им, чем от него избавиться. Во-вторых, у Порошенко серьезная поддержка на Западе. Я думаю, будут негативные оценки, если Порошенко всерьез будут прессовать или арестовывать», — сказал политолог.
Он также отметил «импотенцию» силовиков: он обратил внимание на то, что все дела, которые Офис генпрокурора завел против Порошенко, разваливаются. В связи с этим Молчанов считает, что сегодня у власти нет ни возможности, ни желания посадить бывшего президента.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.