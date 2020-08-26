«С целью недопущения распространения на территории Украины второй волны COVID-19… На срок действия карантина временно запретить въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных категорий лиц», — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков перед принятием решения.
На время действия карантина въезд запрещается иностранным гражданам, кроме лиц, которые направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие въезд в течение двух суток, учатся на Украине, проходят воинскую службу в ВСУ, постоянно проживают на территории Украины и имеют соответствующий вид на жительство.
Также возможность въезда имеют те, кто признан беженцем или нуждающимся в дополнительной защите, является работником дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине.
Постановление действует с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября.