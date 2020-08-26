Кабинет министров принял решение о временном запрете въезда на Украину иностранцам до 28 сентября, кроме отдельных категорий граждан. Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа

«С целью недопущения распространения на территории Украины второй волны COVID-19… На срок действия карантина временно запретить въезд на территорию Украины иностранцев и лиц без гражданства, кроме определенных категорий лиц», — сказал министр внутренних дел Арсен Аваков перед принятием решения.

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Также возможность въезда имеют те, кто признан беженцем или нуждающимся в дополнительной защите, является работником дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств официальных международных миссий, организаций, аккредитованных на Украине.

Постановление действует с 00:00 29 августа до 00:00 28 сентября.