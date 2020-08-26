«На данный момент в Офис генпрокурора ответы компетентных органов Республики Беларусь на запросы о выдаче 28 человек в Украину не поступали», — говорится в ответе.
При этом Офис генпрокурора не объясняет, почему от белорусской стороны нет ответа.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.