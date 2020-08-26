Белоруссия до сих пор не предоставила Офису генерального прокурора ответ на запрос о выдаче участников «частной военной компании Вагнера». Об этом 26 августа сообщают «Украинские новости» со ссылкой на Офис генпрокурора

«На данный момент в Офис генпрокурора ответы компетентных органов Республики Беларусь на запросы о выдаче 28 человек в Украину не поступали», — говорится в ответе.

При этом Офис генпрокурора не объясняет, почему от белорусской стороны нет ответа.

Всё о нашумевшей истории с «ЧВК Вагнера». Как готовилась и почему провалилась операция украинских спецслужб © Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии

Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.