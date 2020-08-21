В 2019 году в связи с запретом импорта из Российской Федерации патоки (сиропов) Roshen усилила рыночную власть и повысила цены на патоку собственного производства. При этом компания является монополистом этого производства.
«В ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не установил объективных причин для повышения цен», — говорится в сообщении.
Отмечается, что такие действия Roshen по отношению к конкурентам на рынке кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.