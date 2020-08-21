Антимонопольный комитет Украины возбудил дело против группы компаний Roshen по признакам злоупотребления монопольным положением на рынке патоки. Об этом 21 августа сообщает пресс-служба ведомства

Розенко назвал «захватом России» продажу конфет Roshen в Москве © РИА Новости, Евгений Котенко | Перейти в фотобанк

«В ходе исследования, которое предшествовало началу дела, АМКУ не установил объективных причин для повышения цен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что такие действия Roshen по отношению к конкурентам на рынке кондитерских изделий могли привести к недопущению, устранению или ограничению конкуренции между ними.