При проведении работ по строительству газовой скважины рядом с поселком Камышня Полтавской области уничтожают уникальное по сохранности городище скифской эпохи, сообщение об этом поялилось 17 августа на странице Охранной археологической службы Украины в Facebook

Факт разрушения городища, утверждают археологи, они выявили еще в июне, о чем сразу уведомили все возможные инстанции: компанию «Укргаздобыча», «Нафтогаз», департамент культуры и туризма Полтавской облгосадминистрации и полицию.

На Украине сделали неожиданное археологическое открытие © РИА Новости, Ульяна Соловьева | Перейти в фотобанк

«Прямо сейчас на Полтавщине уничтожается уникальное по сохранности городище скифского времени. Работами по строительству скважины 60 Комишнянського НГКМ, которые выполняет Филиал ГПУ "Полтавагаздобыча" АО "Укргаздобыча" уже уничтожено более 10.000 квадратных метров объекта культурного наследия. Более 200 метров вала сравняли с землей. Однако сегодня при попытке провести обследование разрушенной части, археологи были допущены на объект и оттеснены охраной с автоматическим оружием!» — такой пост выложили сотрудники Охранной археологической службы.

Археологи очень надеются, что перепосты в соцсетях и внимание СМИ смогут изменить ситуацию. Тем временем, работы по строительству газовой скважины продолжаются.

По данным специалистов, в уничтожаемом скифском городище собраны фрагменты лепных сосудов, скифской пряжки и наконечники стрел (V-III вв. до н.э.).