Темой заседания Совета безопасности ООН 18 августа стал политический кризис в Белоруссии, охвативший страну после президентских выборов. Инициаторами обсуждения стали Эстония как непостоянный член Совбеза и США, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на эстонский МИД

«Совет безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому раннее предостережение и усиление информированности является нашим долгом… Итоги выборов (в Белоруссии) фальсифицированы, независимых наблюдателей на них не было. Мы видели в ряде государств мира, что происходит, когда свободные и четные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей», — цитирует информагентство главу МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу.

При этом Рейнсалу отметил, что любое внешнее вмешательство в Белоруссии угрожает миру и безопасности в регионе. Эстония, по его словам, продолжит внимательно следить за происходящим в Белоруссии. Ранее официальный Таллин призвал провести в Белоруссии новые выборы главы государства.

Без вины виноватые. Зачем Россию обвинили во вмешательстве в дела Белоруссии © РИА Новости, Андрей Александров | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко победил с огромным отрывом, набрав более 80% голосов избирателей.

Белорусская оппозиция, которую на выборах представляла Светлана Тихановская, не согласна с объявленными итогами выборов. Выступающие против Лукашенко белорусы выходят на массовые акции протеста, вступают в столкновения с ОМОНом.

Милиция для разгона протестующих применяла слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.