Никакого наращивания сил Североатлантического альянса на границах Белоруссии нет. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря НАТО Оаны Лунгеску, опубликованном 16 августа

У России слишком много зерна и оружия, Европа зовет НАТО на помощь. Западные СМИ пересказывают страшные сны © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко, выступая перед своими сторонниками на площади Независимости в Минске 16 августа, заявил, что «НАТО лязгает гусеницами» у западных границ Белоруссии.

«Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны. Она носит строго оборонительный, соразмерный характер и направлена на предотвращение конфликтов и сохранение мира»,- утверждают в НАТО.

Как сообщалось ранее, тактические учения ракетных дивизионов и артиллерии Вооруженных сил Белоруссии пройдут с 17 по 20 августа в Гродненской области на границе с Литвой.