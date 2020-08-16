В воскресенье, 16 августа, президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко по телефону подтвердили готовность противостоять давлению извне в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Натовские войска лязгают гусеницами у ворот Белоруссии, идет наращивание военной мощи у западных границ республики», — сказал Александр Лукашенко.
Накануне госсекретарь США Майк Помпео и глава минобороны Польши Мариуш Блащак подписали соглашение о переброске тысячи американских военнослужащих в Польшу.
Александр Лукашенко 15 августа распорядился перебросить воздушно-десантную бригаду из Витебска в Гродно, который находится в 68 километрах от польской границы.