В Минске патрули ОМОНа призывают прохожих и зевак разойтись и покинуть территорию у стелы «Минск – город-герой». Об этом в понедельник, 10 августа, сообщило агентство РИА Новости

Лукашенко и призрак Майдана. Эксперты о выборах в Белоруссии © AP, Sergei Grits

Также сообщается, что правоохранители интересуются у прохожих целью нахождения в этом районе, проверяют документы и рюкзаки. Отмечается, что уже были задержаны несколько человек, вызвавших подозрение у силовиков. На перекрестке проспектов Победителей и Машерова находится большое количество автозаков и милицейских микроавтобусов.

В голосовании, которое прошло в воскресенье, 9 августа, приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек, явка составила 84,23%. По предварительным данным ЦИК, на выборах побеждает действующий президент Александр Лукашенко (80,23% голосов), на втором месте идет оппозиционный кандидат Светлана Тихановская (9,90%). Оппозиция заявляет, что, по результатам их альтернативного подсчета голосов, Тихановская набирает на выборах более 80%. Также после голосования по всей стране прошли массовые акции протеста.