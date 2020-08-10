В интервью изданию Украина.ру политолог Вадим Самодуров обратил внимание на способность власти удержаться только силовым путём, исчерпание лимита терпения и страха у населения Белоруссии и запуск демонтажа действующей власти

Как отметил эксперт, прошедшие выборы в Белоруссии стали очень знаковыми и показательными, причём не только для самой Белоруссии, но и для всего цивилизованного мира.

«Для всего мира стали очевидны как минимум три главных момента. Первое. Нынешняя белорусская власть способна удержаться только и исключительно на дубинках ОМОНа, на терроре КГБ и на страхе применения армии против мирного населения. Ни о какой легитимности, источником которой является народ, его доверие, речи нет и быть не может», — сказал в интервью изданию Украина.ру политолог Вадим Самодуров. Лукашенко: выборы прошли как праздник, а протестующими «овцами» управляли извне © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

По его словам, стало очевидно, что силы полиции и ОМОНа в случае масштабных выступлений людей будут переходить на сторону народа, поскольку никаких стимулов у сотрудников правоохранительных органов для того, чтобы совершать преступления против собственных сограждан, нет.

«Второе. Белорусы исчерпали лимит терпения и страха. На этих выборах и сегодня ночью пройден некий важный психологический барьер, который до настоящего момента удерживал народ от решительных действий. Ну и третье. Эти выборы запустили механизм демонтажа нынешней системы власти в Белоруссии. Возможно, это произойдет не быстро, но это неизбежно, потому что система уже перестала быть устойчивой», — продолжил Самодуров.

Нынешняя избирательная кампания в Белоруссии сопровождалась крупнейшими более чем за 20 лет акциями протеста, а их организаторами стали оппозиционные кандидаты.