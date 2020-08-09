Наиболее активно свой гражданский долг исполнили жители Гомельской, Могилёвской, Минской, Витебской, Гродненской и Брестской областей, а также Минска

По информации ЦИК Белоруссии на 19:00 8 августа, явка на досрочных выборах, которые длились 4 дня, составила 41,7%. Премьер Белоруссии досрочно проголосовал на выборах © Santa Fe Relocation Services / flickr

Что касается регионов, то в лидерах по этому показателю оказались Гомельская область (54,44%), Могилёвская (49,92%), Минская (39,66%), Витебская (39,34%), Гродненская (38,6%), Брестская (38,4%), а также Минск (33,4%).

Все эти регионы — малая родина кандидатов президенты: действующий глава государства Александр Лукашенко родился в Витебской области, домохозяйка Светлана Тихановская — в Брестской, председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень — в Могилёвской, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая — в Минске.

Для сравнения, в 2015 году досрочно проголосовали 28,06% избирателей.

К 10:00 основного дня голосования 9 августа явка составила 45,55%.