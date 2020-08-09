Нынешняя президентская гонка полна неожиданных поворотов: в борьбу за власть вступили неизвестные претенденты, а жители страны вышли на крупнейшие с начала 1990-х годов акции протестов

На высший государственный пост претендуют 5 кандидатов: Александр Лукашенко, который руководит страной 26 лет, домохозяйка Светлана Тихановская, сопредседатель общественного движения «Говори правду» Андрей Дмитриев, бывший депутат Палаты представителей Национального собрания (нижней палаты парламента) Анна Канопацкая и председатель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень. Лукашенко: четверть века у власти © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Как ожидается, в отсутствии главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и бывшего руководителя Парка высоких технологий Валерия Цепкало, которые могли бы составить серьёзную конкуренцию действующему президенту, если бы ЦИК допустил их до участия в выборах, главным соперником Лукашенко станет Тихановская. В борьбе за власть ей помогают предвыборные штабы Бабарико и Цепкало. Эксперты не исключают, что понадобится второй тур голосования. В ходе избирательной кампании на митинги оппозиционных сил приходило рекордное за более чем 20 лет количество людей. Не обошлось без арестов: 8 августа задержали глав штабов Тихановской и Бабарико — Марию Мороз (для неё это второе за неделю задержание) и Марию Колесникову — но вскоре отпустили. Сама Тихановская в день выборов предпочла покинуть свою квартиру в целях безопасности и провести эти сутки вместе со своими соратниками.

Президентские выборы в Белоруссии будут признаны состоявшимися, если в них примут участие более 50% граждан, внесённых в списки, а победителем станет кандидат, набравший более 50% голосов. В досрочном голосовании, проходившем с 4 по 8 августа, приняли участие 32,24% избирателей