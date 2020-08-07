В Белоруссии отменили масштабный концерт возле Дворца спорта в Минске, который намечался на 8 августа, за день до президентских выборов. Об этом сайту afisha.tut.by рассказал 7 августа представитель компании-организатора Atom Entertainment Group Андрей Алексеев

Серия концертов накануне основного дня голосования должна была пройти в разных белорусских городах. Центральным должно было стать мероприятие в Минске. Ожидалось, что на сцену выйдут популярные исполнители из Белоруссии, России и Украины. Однако многие из них позднее публично отказались от своего участия. Так поступили, в частности, Леонид Агутин, Тина Кароль, группа «Кар-мэн» и другие. Тина Кароль вслед за Агутиным отказалась от выступления в Белоруссии перед президентскими выборами © Facebook Тины Кароль

По словам представителя организатора, на музыкантов было оказано давление через соцсети. При этом никакой политической подоплеки концерты не имели.

«Но одна часть людей попыталась доказать артистам, что это политическая акция, их втянули в политические разборки. Но я считаю, что музыка существует, чтобы людей объединять, а не разъединять. А сейчас получается, что если кому-то захочется, он может написать в соцсетях и все отменить», — заявил Алексеев.

Он добавил, что концерт не отменен совсем, а лишь перенесен из-за того, что исполнителям стали поступать угрозы, а в дом одного из неназванных им «молодых исполнителей» пытались проникнуть неизвестные.