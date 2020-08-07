Белорусы убедили Агутина отменить выступление на предвыборном концерте

Он обратился к жителям Белоруссии, объяснив, что не приедет по их же «многочисленным и настоятельным просьбам».
Певец поблагодарил белорусов за вежливость, искренность, уважение и любовь, отметив, что эти чувства взаимны, а также пожелал им удачи и процветания.
«Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!», — добавил исполнитель.
Концерт Агутина должен был состояться 8 августа в Гродно. На сегодняшний день от выступлений на предвыборных концертах отказались группы RASA, «Краски», «Кар-Мэн» и другие.
9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.
К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.