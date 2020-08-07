Белорусы убедили Агутина отменить выступление на предвыборном концерте

Певец Леонид Агутин в числе других российских звёзд отказался выступать на предвыборных концертах в Белоруссии. Об этом исполнитель написал на своей странице в Instagram

Украинские и российские звезды выступят на бесплатных концертах в Белоруссии перед выборами © flickr.com, Avarine

Певец поблагодарил белорусов за вежливость, искренность, уважение и любовь, отметив, что эти чувства взаимны, а также пожелал им удачи и процветания.

«Надеюсь, наша встреча при других обстоятельствах не за горами!», — добавил исполнитель.

Концерт Агутина должен был состояться 8 августа в Гродно. На сегодняшний день от выступлений на предвыборных концертах отказались группы RASA, «Краски», «Кар-Мэн» и другие.

9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.