Масштабные праздничные концерты с участием звезд российской, украинской и белорусской эстрады пройдут в регионах Белоруссии 8 августа, перед основным днем голосования на президентских выборах

Политолог Олег Бондаренко рассказал, станет ли Белоруссия второй Украиной без Лукашенко © Скриншот с видео Украина.ру Олега Винника, Стаса Пьехи, Юлианны Карауловой, а также группы «Краски».

Большая концертная программа «Моя Беларусь» пройдет в тот же день в Бобруйске. Музыка на площадке у Ледового дворца будет звучать с 18.00 до 23.00. С 16.00 будут работать торговые ряды и детские аттракционы, организованы дополнительные рейсы автобусов. Завершится все фейерверком. В концерте примут участие Тина Кароль, Павло Зибров, группы «Песняры», «Чараўніцы», «Лисапетный батальон», «Топлесс», «Солнечная сторона», «SKYNET» и другие.

В Витебске 8 августа пройдет праздничный концерт на площади Победы. Там выступят Григорий Лепс, Александр Панайотов, группы «Фабрика» и «Лас Вегас».

В Гомеле у Ледового дворца 8 августа выступят Boney M, Morandi, «Сябры», Jazz City Band и «Дискотека Авария». Начало концерта в 18.00. Вход свободный.

В Гродно на площади Ленина в тот же день пройдет концерт с участием Леонида Агутина, Владимира Преснякова, Руслана Алехно и российской исполнительницы, участницы музыкального шоу «Голос» Элины Чага.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко.

К участию в выборах не были допущены два кандидата, экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико и бывший глава Парка высоких технологий Валерий Цепкало. Цепкало покинул Белоруссию и сейчас находится на Украине, Бабарико арестован. Он обвиняется в «принятии должностным лицом ценностей в составе организованной группы». Также арестован муж кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую некоторые СМИ называют в качестве основного соперника Лукашенко.