Министерство культуры Италии изучит обстоятельства приобретения острова Галлинара сыном известного украинского промышленника и политика Вячеслава Богуслаева. Об этом в среду, 5 августа, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на газету Corriere della Sera

«Компетентные органы министерства изучают документы, состояние существующих ограничений и наше преимущественное право на покупку», — заявил глава министерства Дарио Франческини.

Ранее местные СМИ сообщили, что в июле сын Богуслаева приобрел остров Галлинара, расположенный в Лигурийском море.

«Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы остров такой красоты был доступен каждому», — сказал министр.

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По данным Corriere della Sera, сделка на сумму более 10 млн евро была заключена 17 июля между представителями группы состоятельных семей из Пьемонта и Лигурии, которым с 1970-х годов принадлежала Галлинара, и компанией Galinette из Монте-Карло. По данным источника, за Galinette стоит 42-летний Александр Богуслаев, проживающий в Княжестве Монако, но имеющий гражданство островного государства Гренада.

По данным издания, это сын Вячеслава Богуслаева, который многие годы руководит одним из крупнейших в мире предприятий по производству авиационных газотурбинных двигателей — запорожским «Мотор Сич».