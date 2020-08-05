Актер Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в смертельном ДТП в Москве, так как, по его словам, ничего о нем не помнит. Об этом в среду, 5 августа, сообщило агентство РИА Новости

Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. На своем автомобиле артист пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского, однако на следующий день мужчина скончался.

Ищенко VLOG. Тюрьма или условный срок: какого наказания заслуживает Михаил Ефремов? © Скриншот из видео Украина.ру

Оглашая обвинение во время первого слушания по существу, прокурор заявил, что во время аварии Ефремов «проявил преступную небрежность» и ехал со скоростью 85 км/ч, тем самым превысив лимит на 25 км/ч.

«Мне понятно предъявленное обвинение. Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню?» — сказал Ефремов.

На суде также выступил сотрудник ДПС, который был на месте аварии. По его словам, в тот вечер артист был в состоянии сильного опьянения: медосвидетельствование на месте показало 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.

«Ефремов ходил по проезжей части, а Захаров был зажат в автомобиле. Я осмотрел место ДТП, вызвал МЧС и скорую помощь, предпринял меры, чтобы наладить движение. <…> Были признаки состояния опьянения — запах алкоголя, неустойчивая походка, соответствующее поведение. <…> Он дал согласие на медицинское освидетельствование», — рассказал он.

На вопрос адвоката о том, помнит ли Ефремов, как его возили на освидетельствование, артист ответил отрицательно.