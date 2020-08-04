Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание накануне выборов в республике 33 россиян, которые якобы принадлежат к «ЧВК Вагнера». Его слова прозвучали 4 августа в ходе послания к народу и парламенту. Трансляцию вели белорусские телеканалы

На прошлой неделе, 29 июля, в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК». Белорусские спецслужбы подозревают задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергают это и утверждают, что задержанные граждане РФ оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию. Рудяков рассказал, как быстро утихнет скандал с задержанными под Минском «бойцами ЧВК» © РИА Новости, Алексей Куденко

«Я с удивлением наблюдаю некую дискуссию… в интернет-каналах по поводу недавнего задержания 33 боевиков в Беларуси, какие там выводы и предложения. Дошли до того, что два президента договорились. Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье. Про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию», — сказал Лукашенко.

По его словам, они были якобы специально были направлены в Белоруссию, а купленные билеты в Турцию были лишь прикрытием.

Лукашенко добавил, что к задержанным отнеслись «по-человечески».

«И мы от этого получили определенный эффект. Они рассказали все», — заявил белорусский лидер.

В воскресенье, 9 августа, в Белоруссии должны состояться президентские выборы, в которых примут участие пять кандидатов, в том числе Лукашенко.