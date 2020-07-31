Президент футбольного клуба «Динамо» Игорь Суркис заявил, что, если у игроков не сложатся отношения с новым тренером Мирчей Луческу, ему придется сменить игроков. Об этом он заявил на презентации Луческу, видео которой было опубликовано на YouTube 30 июля

Презентация Луческу в киевском «Динамо». Некоторые поверхностные наблюдения с уклоном в идеологию футбольных войн © AP, Andrey Lukatsky Ранее руководство киевского «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко, на его место поставило румынского тренера Мирча Луческу, который в прошлом тренировал донецкий «Шахтер». Часть фанатов «Динамо» остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».