«Мистер Луческу хочет трофеев. Но не для себя, а прежде всего для вас. Поэтому я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас прекрасно помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал. Теперь он пришел сюда, чтобы решать другие задачи: обыгрывать тех, с кем он построил систему и команду. Система есть, но теперь нужна ваша воля. Чтобы вы работали в тренировочном процессе и все выкладывались на футбольном поле. Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда нам, наверное, надо будет поменять всех вас», — сказал Суркис.
Ранее руководство киевского «Динамо» уволило главного тренера Алексея Михайличенко, на его место поставило румынского тренера Мирча Луческу, который в прошлом тренировал донецкий «Шахтер». Часть фанатов «Динамо» остались недовольны таким кадровым решением и сообщили, что «акции протеста не заставят себя долго ждать».