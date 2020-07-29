Соответствующее письмо в организацию направил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.
«Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины», — говорится в письме.
Украинская сторона назвала действия России «сознательными шагами», направленными на эскалацию напряженности в отношениях двух стран.
Кислица подчеркнул, что Киев осуждает «противоправную демонстрацию РФ военной силы», а также милитаризацию Крыма.
«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять комплексных мер по деоккупации части суверенной территории Украины», — говорится в обращении.
По просьбе украинской стороны письмо, адресованное генеральному секретарю, будет распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.