Украина обратилась к генеральному секретарю ООН с жалобой на морской парад в Севастополе в честь Дня Военно-морского флота. Об этом накануне сообщило издание «Укринформ»

Соответствующее письмо в организацию направил постпред Украины при ООН Сергей Кислица.

«Украина рассматривает проведение этого мероприятия во временно оккупированном городе Севастополе без согласия украинской стороны как очередное нарушение Российской Федерацией норм международного права, в том числе многочисленных резолюций Генассамблеи ООН, а также законодательства Украины», — говорится в письме.

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Кислица подчеркнул, что Киев осуждает «противоправную демонстрацию РФ военной силы», а также милитаризацию Крыма.

«Украина требует от Российской Федерации немедленно прекратить международные противоправные действия против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и принять комплексных мер по деоккупации части суверенной территории Украины», — говорится в обращении.

По просьбе украинской стороны письмо, адресованное генеральному секретарю, будет распространено как официальный документ Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности ООН.