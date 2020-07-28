Эксперт пояснил, что сегодня подавляющее большинство украинских партий ассоциируются у избирателей и опираются непосредственно на человека, который эту партию возглавляет («Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Европейская солидарность» Петра Порошенко, «Слуга народа» Владимира Зеленского и так далее).
«Когда-то была еще Социалистическая партия на заре своего существования. Потом она тоже выродилась в лидерскую политическую силу Александра Мороза, а потом вообще была продана и пошла по рукам», — констатировал Ищенко.
В этом смысле, отметил политолог, на Украине нет настоящих парламентских или местных выборов, поскольку каждый раз эти выборы фактически превращаются в выборы президента.
Именно поэтому политические силы сейчас так трепетно относятся к предстоящим региональным выборам, потому что по сути это референдум о недоверии к президенту Зеленскому, который он пока проигрывает, добавил специалист.