«Джулиани готовит новость-бомбу». Эксперты о разворовывании американской помощи Украине
«Джулиани готовит новость-бомбу». Эксперты о разворовывании американской помощи Украине
© REUTERS, Kevin Lamarque
Ранее адвокат и советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

По мнению Золотарева, после президентских выборов в Соединенных Штатах можно ожидать расследования и правосудия для участников схемы, но на Украине — вряд ли.

«Только какая-то кардинальная смена установки политических сил может привести к тому, что в лучшем случае козел отпущения будет. Но системно в Украине с коррупцией никто не борется, в Украине коррупцию упорядочивают», — подчеркнул эксперт.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.