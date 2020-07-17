Ранее адвокат и советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.
По мнению Золотарева, после президентских выборов в Соединенных Штатах можно ожидать расследования и правосудия для участников схемы, но на Украине — вряд ли.
«Только какая-то кардинальная смена установки политических сил может привести к тому, что в лучшем случае козел отпущения будет. Но системно в Украине с коррупцией никто не борется, в Украине коррупцию упорядочивают», — подчеркнул эксперт.
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