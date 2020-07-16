Инцидент с хищением на Украине $5,3 миллиарда американской помощи может получить юридическое продолжение в США, но не на Украине, где коррупцию не искореняют, а упорядочивают, заявил глава аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев

Не бандиты, а благородные политики. Как на Украине ограбили американских налогоплательщиков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Дональда Трампа Рудольф Джулиани на днях заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда. Джулиани рассказал, что Трамп уже долгое время добивается расследования этого инцидента, однако оно блокируется внутри США.

«Счетная палата в Украине обнаружила предполагаемое злоупотребление средствами США в размере $5,3 миллиарда во времена администрации [Барака] Обамы, в то время как [экс-вице-президент] Джо Байден был "наводчиком". Посольство Обамы призвало украинскую полицию не проводить расследование», — заявил советник.

Он продемонстрировал документ Счетной палаты Украины от 2017 года, который, по его словам, передал депутат Верховной Рады Андрей Деркач еще до обнародования скандальных «пленок Порошенко». Средства, по версии Джулиани, отмывались через сомнительные украинские и американские компании с разным целевым назначением, в том числе гуманитарным.

По мнению адвоката, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также Порошенко, [экс-премьер Украины] Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Андрей Владимирович, как вы считаете, насколько достоверна информация Джулиани о «злоупотреблениях средствами США» в столь масштабных размерах?

— Я думаю, что к информации, озвученной Джулиани, надо относиться серьезно, ибо липкость рук украинских органов, власть предержащих, и обслуживающих их грантоедов — факт общеизвестный. Поэтому тому, что какая-то толика американской помощи могла прилипнуть к их шаловливым ручкам, удивляться не приходится.

Кроме того, Джулиани, как адвокат, знает, что говорит, поскольку слова, не подкрепленные фактами, могут дорого стоить как юридически, так и репутационно.

- А почему он заявил об этом именно сейчас? Какую цель он преследует?

— Если деньги американских налогоплательщиков уходили в руки коррупционеров и в этом была заинтересованность представителей демократов, которые тогда плотно опекали Украину, то это достаточно серьезное обвинение, которое может быть использовано в ходе избирательной кампании в Соединенных Штатах.

Другое дело, что на Украине эта тема не получит никакого развития в силу известных политических причин.

- То есть президент Владимир Зеленский сейчас никак не отреагирует?

— Он сделает вид, что не расслышал. До итогов президентских выборов каких-то серьезных телодвижений не будет. Если победит Трамп, тогда, возможно, это дело получит ход. Но до 3 ноября Зеленский будет слеп, глух и нем.

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" - Как, по-вашему, ему следовало бы поступить?

— С учетом нынешнего положения, возможно, это единственная правильная позиция. С учетом слабости политической позиции, отсутствия серьезной внешней персональной поддержки ему лучше в эту драку не лезть, не то будет раздавлен.

- Стоит сейчас ждать «ответки» от демократов?

— Демократы, поскольку они доминируют в медиа, будут, естественно, нагонять негатив в отношении Трампа, снова будут качать тему «русского следа», учитывая мемуары его племянницы, будут рассказывать, что Трамп стал президентом благодаря помощи России… Это будет элементом информационной войны, не подкрепленным никакими фактами.

- Если ситуацию все-таки удастся перевести в юридическую плоскость и обвинения подтвердятся, как думаете, понесут ли названные Джулиани люди и в США, и на Украине ответственность?

— В Соединенных Штатах — да, в Украине — вряд ли. Только какая-то кардинальная смена установки политических сил может привести к тому, что в лучшем случае козел отпущения будет. Но системно в Украине с коррупцией никто не борется, в Украине коррупцию упорядочивают.