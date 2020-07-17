Он отметил, что президент Владимир Зеленский поставил задачу министру иностранных дел Дмитрию Кулебе максимально двигаться в этом направлении — чтобы Украина была одной из первых стран, которая получит вакцину от коронавируса.
Также глава Минздрава обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов, чтобы Украина получила приоритетное право на получение этой вакцины.
«Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто не будет раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых», — добавил он.
По его словам, в первую очередь должны начать прививать медработников.