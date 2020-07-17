Заявление советника президента США Рудольфа Джулиани было сделано не из благих намерений, а исключительно в контексте предвыборной гонки в США. Об этом главный редактор украинского информагентства «ПРЕССИНФОРМ» Денис Садоха сказал в интервью изданию Украина.ру 16 июля

Дмитрий Абзалов: В преддверии президентских выборов США для Зеленского важно не попасть в «ловушку Порошенко» © РИА Новости, Владимир Трефилов Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.

«Такое заявление сделано, как раз в полном понимании, что могут привлечь к ответственности, если оно окажется простым фейком. Но, как говорится, на войне все методы приемлемы. Никто в мире сегодня не может стать на защиту Порошенко и компании, слишком много фактов грабежа и страны, и карманов американских, европейских партнеров», — заявил Садоха.

Он также отметил, что на этом фоне удар по Демократической партии существенно снизит рейтинг экс-вице-президента Джо Байдена благодаря «новой повестки для длительного обсуждения со всех сторон, как американских налогоплательщиков в очередной раз обворовали через коррупционные схемы в Белом доме при правлении [Барака] Обамы».

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