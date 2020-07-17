Ранее Джулиани заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере $5,3 миллиарда.
«Такое заявление сделано, как раз в полном понимании, что могут привлечь к ответственности, если оно окажется простым фейком. Но, как говорится, на войне все методы приемлемы. Никто в мире сегодня не может стать на защиту Порошенко и компании, слишком много фактов грабежа и страны, и карманов американских, европейских партнеров», — заявил Садоха.
Он также отметил, что на этом фоне удар по Демократической партии существенно снизит рейтинг экс-вице-президента Джо Байдена благодаря «новой повестки для длительного обсуждения со всех сторон, как американских налогоплательщиков в очередной раз обворовали через коррупционные схемы в Белом доме при правлении [Барака] Обамы».
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