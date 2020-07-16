Никто в мире сегодня не может стать на защиту Порошенко и компании, слишком много фактов грабежа и страны, и карманов американских и европейских партнёров, уверен Денис Садоха, главный редактор украинского информагентства "ПРЕССИНФОРМ"

Адвокат и советник президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани на днях заявил, что во время президентства Петра Порошенко на Украине разворовали помощь США в размере 5,3 миллиарда долларов.

По его сведениям, в коррупционных схемах участвовали ключевые политические фигуры: Джордж Сорос и Джозеф Байден, послы США на Украине — Джеффри Пайетт, Мари Йованович и Уильям Тейлор. А также Пётр Порошенко, Арсений Яценюк, глава НАБУ Артем Сытник и экс-заместитель генпрокурора Украины Виталий Касько.

- Денис, как вы считаете, насколько достоверна информация Джулиани о «злоупотреблениях средствами США» в столь масштабных размерах? Может ли это быть правдой?

— Сегодня вряд ли можно удивить, что власть Порошенко воровала. Воровали везде, и украинский бюджет, и помощь, которую оказывали извне.

Каждый день всплывают новые факты, что такие, как Шабунин, плотно сидели на так называемых грантовских финансовых потоках и финансовой помощи из США. Всё это время воровство покрывалось и контролировалось НАБУ, непосредственно Сытником. Так что новые факты, о разворовывании 5,3 млрд долларов совершенно меня не удивляют.

- Почему именно сейчас Джулиани, правая рука Трампа по расследованиям в Украине, заявил об этом? Какую цель он преследует?



— Потому что выборы. Потому что сейчас время вскрывать карты. И это не последнее сенсационное заявление о вороватости предыдущей власти Украины. Но подчеркну, не из благих намерений эти заявления сделаны, исключительно в контексте предвыборной гонки за кресло американского президента. Владимир Фесенко: Джулиани опустился до «фейкомета», заявляя о коррупции на Украине © glavred.info

- Как вы считаете, юрист по специальности Джулиани понимает ответственность за свои обвинения в адрес не в целом Украины, а конкретных людей, ведь все они поименованы?

— Такое заявление сделано, как раз в полном понимании, что могут привлечь к ответственности, если оно окажется простым фейком. Но, как говорится, на войне все методы приемлемы. Никто в мире сегодня не может стать на защиту Порошенко и компании, слишком много фактов грабежа и страны, и карманов американских, европейских партнёров.

На этом фоне удар по Демократической партии существенно снизит нынешний рейтинг оппонента Трампа — Байдена, ну и, конечно же, будет новая повестка для длительного обсуждения со всех сторон, как американских налогоплательщиков в очередной раз обворовали, через коррупционные схемы в Белом доме при правлении Обамы.