Патриарх Константинопольский Варфоломей символически потерял кафедру с преобразованием музея Святой Софии в мечеть. Об этом 14 июля заявил глава экспертного совета Русской православной церкви по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, передает РИА Новости

В Турции отменили решение о музейном статусе собора Святой Софии в Стамбуле — ТВ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Получается, что патриарх Варфоломей символически потерял свою кафедру», — объяснил священник.

Калинин также считает, что произошедшее с собором — является «указанием Божим» на ошибочность решения выдать томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины.

«Великая церковь снова стала мечетью, как ответ и указание Божие на те, ошибки, которые совершены людьми. (Изменение статуса Святой Софии — ред.) — это ответ Константинопольскому патриарху Варфоломею на то, что он делал, разрушая единство православия», — считает Калинин.

Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.