Он отметил, что Святая София как главный христианский храм Византии символически остается кафедрой константинопольских патриархов, а при его превращении в мечеть эта кафедра перестала существовать.
«Получается, что патриарх Варфоломей символически потерял свою кафедру», — объяснил священник.
Калинин также считает, что произошедшее с собором — является «указанием Божим» на ошибочность решения выдать томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины.
«Великая церковь снова стала мечетью, как ответ и указание Божие на те, ошибки, которые совершены людьми. (Изменение статуса Святой Софии — ред.) — это ответ Константинопольскому патриарху Варфоломею на то, что он делал, разрушая единство православия», — считает Калинин.
Высший административный суд Турции 10 июля аннулировал решение от 1934 года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что подписал указ о превращении собора в мечеть и начале там мусульманских богослужений. В ЮНЕСКО, ряде государств мира, а также в Русской православной церкви с сожалением отнеслись к этому решению.